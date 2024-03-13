Враг "выдыхается" и такие удары по тылу РФ ускорят этот процесс.

Удары на 500-800 километров в тыл России свидетельствуют, что у Украины есть дальнобойное высокоточное оружие. Об этом сказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона, комментируя сегодняшние удары по нефтезаводу в Рязани (Россия).

Он отметил, что удары происходят по российским предприятиям, которые работают на военно-промышленный комплекс врага и это законная цель, которую мы имеем право атаковать.

По его словам, уже 9 областей России были атакованы украинскими БПЛА. "Это означает, что мы имеем дальнобойное высокоточное оружие и враг не может перехватывать его удары на 100%, потому что если бы перехватывали, как они говорят, то не горели бы нефтебазы", - подчеркнул Гетьман.

По его словам, Украина бьет по нефтебазам, потому что отсюда идут горюче-смазочные материалы для техники, которая сейчас у врага на линии фронта в Украине. "Поэтому это военная цель, которую надо уничтожать в то время, когда враг делает бешеные наступательные действия", - подчеркнул эксперт.

Гетьман сказал, что враг "выдыхается", его хватит на такие мощные действия на линии фронта как сейчас еще максимум до конца этого месяца. "А чтобы ускорить его "выдыхание" нам надо уничтожать нефтебазы, центры логистические, то есть уничтожать тыл, который подпитывает войска, которые ведут боевые действия на фронте. Это законная цель", - подчеркнул он.

"Бавовна" в России - детали

Как сообщал УНИАН, неизвестные беспилотники атаковали нефтяной завод в российской Рязани. Значительные повреждения получила одна из установок. Это произошло рано утром 13 марта. Очевидцы слышали несколько взрывов, а затем увидели столб густого дыма над предприятием.

Атаку беспилотников официально подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, есть пострадавшие, в результате удара началось возгорание.

Вчера, 12 марта губернатор Нижегородской области заявил, что дроны атаковали "объект топливно-энергетического комплекса в промзоне" и спровоцировали пожар. Речь шла об установке первичной перегонки нефти на Нижегородском НПЗ, принадлежащем компании "Лукойл".

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