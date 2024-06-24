Нардеп подчеркнула, что Университет обороны "возглавляет дед, которому 60 лет".

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала свой майский пост о "генеральских кастах", в котором обвинила ряд украинских генералов в "уничтожении наших шансов на изменения и победу".

"Я это написала только после того, после этих всех ротаций в руководстве. Действительно, не публично с ними была в коммуникации, прорабатывала... И дальше еще посещала фронт. При этом, постаралась все сделать комплексно в течение более чем недели. Это была Харьковщина, я была там 10-го мая и попала в гущу событий. Затем Купянское направление, Часов Яр, Далее это Покровск и Очеретино – там, где у нас прорыв. И, по дороге, я еще заехала в Сумскую область, в частности, границу с Россией", – заявила она в интервью Наталье Мосейчук.

По словам нардепа, Университет обороны "возглавляет дед, которому 60 лет. [Университет] Который точно так же, как СНБО – это склад".

"Туда отправляют генералов на пенсию. И когда что-то на тактическом уровне не подходит, или кто-то договорился – туда отправляют на обучение. И у нас сейчас следующая волна проблемы, когда те, кого отправили в 22-м году - они или договорились, из руководителей бригад в частности. Или договорились, или были и неугодные. По разным таким причинам у нас нет рейтинговых систем. Я добивались четыре года снятия руководителя департамента Минобороны, который отвечает за политику кадровую. Яцына такой был. Он при Януковиче был, при Порошенко был, при Зеленском был. То есть, все меняется, Революция Достоинства состоялась – а он дальше на должности. И контролирует все кадры", – продолжила она.

Безуглая также вспомнила о ситуации на Харьковщине в начале вторжения – там стояла ТРО, в военном руководстве знали, что будет нападение "как минимум, месяц".

"Почему вы не перенаправили туда резервы? Это же простой вопрос. Для этого не нужно учиться 2-3 года. Когда ответ "а резервов не было" – ну это же не правда! Потому, что сейчас они перенаправляют туда огромное количество людей. Снимают с направлений... Они уже тушат тот пожар, тот весь страх, возникший с наступлением россиян. И это стоит больше жизней, больше ресурсов. Это репутационно для нас плохо. И россияне это прекрасно знают. Они это видят и просчитывают. И проблема сейчас такова, что они знают, как работают наши штабы. Если бригады, в той или иной степени, еще для них непредсказуемы... Выше штабы предсказуемы для россиян – они ими играют! И Харьковщина очень хорошо это показала. И когда ты пытаешься обрабатывать это и делать первичное предложение – не публично – тебя еще пытаются блокировать", – отметила Марьяна Безуглая.

Наталья Мосейчук отметила, что нардеп выглядит "как человек, который стремится к мятежу, как человек, который подстрекает, и как человек, за которым нет никого". Она добавила, что в публичной плоскости Безуглую не поддерживают командиры подразделений, командиры бригад.

"Почему? Мне очень много пишут в личной коммуникации. И это правильно, потому что военные не могут публично выступать против своего руководства. А я политик в сфере нацбезопасности и обороны. Я могу. Я могу поднимать проблематику и могу подчеркивать то, что и как происходит", – резюмировала нардеп.

Как Безуглая критикует военное руководство Украины

Народный депутат Марьяна Безуглая неоднократно делала громкие заявления в отношении представителей украинского военного командования. Из-за этого чиновницу часто обвиняли в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и расшатывании внутриполитической ситуации в Украине.

В частности, объектом ее критики был уже бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В последних сообщениях в соцсетях нардеп критикует нынешнего главнокомандующего Александра Сырского.

Вас также могут заинтересовать новости: