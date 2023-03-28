Вероятность нанесения ракетных и авиаударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 11 авиационных ударов, а также совершили 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"Враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения", - отметили в Генштабе.

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Также сообщается, что сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что две ракеты российских окупантов, предварительно С-300, упали в Богодухове Харьковской области.

Тем временем в Генштабе сообщили, что украинская авиация сегодня нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

В целом, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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