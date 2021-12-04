Украине передадут еще как минимум 24 беспилотника.

Турция согласовала поставки еще более 20 беспилотников "Байрактар" в Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Журналисты утверждают, что пообщались со своими источниками в турецком правительстве и руководстве производителя Baykar, который находится в тесном контакте с чиновниками. Они узнали, что Турция передаст Украине еще по меньшей мере 24 беспилотника уже в ближайшее время.

В материале отмечается, что поставка "Байрактаров" Украине дает больше возможностей Турции для давления на Россию. Кроме этого, источники издания намекнули, что Украина получила в целом от Турции "значительно больше" беспилотников, чем об этом сообщалось официально.

Также сообщается, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа Зенит-2. Журналисты считают, что эта сделка должна помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

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Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в нашем государстве могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.

Отметим, недавно российский президент Владимир Путин возмутился проведением военных учений в Черном море и мягкой реакцией Европы на применение Украиной дронов Bayraktar с целью защиты позиций на Донбассе.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

Автор: Олег Давыгора