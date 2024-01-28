Самолеты резали на металлолом.

Дальняя бомбардировочная авиация перестала существовать в Украине с 2006 года. За четыре года уничтожили 60 стратегических бомбардировщиков (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и утилизировали 423 ракеты Х-22 к ним. Более шести тысяч человек остались без работы, рассказал бывший заместитель командира тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, полковник Петр Романюк, передает "Телеграф".

"Я не был на уничтожении последнего бомбардировщика. И многие тогда из моих сослуживцев не захотели видеть этот ужас. Это все равно, что прийти на публичную казнь своего друга", - отметил он.

По словам полковника, те самолеты могли бы до сих пор летать:

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"Сколько помню, столько и реформировали Вооруженные силы, в том числе военно-воздушные. И всегда говорили, что происходит сокращение, потому что не хватает денег. Заканчивался очередной этап реформирования, и снова говорили, что денег не хватает. И потом снова… Резали технику, продавали. А те самолеты могли бы до сих пор летать, их ресурс не был исчерпан".

Напомним, по словам подполковника Виктора Савченко, новейшие самолеты Ту-22М3 сначала были на вооружении в Полтаве, а потом в конце концов порезаны. Тяжелую бомбардировочную авиацию независимой Украины уничтожали около 10 лет, как было определено Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году.

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