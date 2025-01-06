В Черкассах прогремели взрывы.

В ночь на понедельник, 6 января, российские дроны-камикадзе типа "шахед" в очередной раз атакуют Украину, взрывы уже слышали в Черкассах.

Согласно последнему обновлению Командования Воздушных сил ВСУ, дроны оккупантов находились на Черниговщине, Киевщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Винницкой области, на границе Черкасской и Кировоградской областей, а также восточнее Днепра.

В 00:24 Общественное сообщило, что в Черкассах и в окрестностях раздались звуки взрывов, официальной информации пока нет.

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Российские атаки на Украину

Напомним, с 12:00 до 20:00 3 января захватнические войска РФ атаковали украинские города и позиции Вооруженных сил 11 ракетами и 32 беспилотными летательными аппаратами.

Всего с 30 декабря по 5 января силы противовоздушной обороны сбили 419 российских средств воздушного нападения. В частности, украинские бойцы ликвидировали девять ракет различных типов, 370 ударных беспилотников типа "Shahed" и 40 БПЛА других типов.

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