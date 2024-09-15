Украинские силы на Курщине могут вести партизанскую войну оперативного уровня для поддержки общей стратегии истощения РФ, полагает эксперт.

Курская операция украинцев продолжается, и российские захватчики пытаются вытеснить наши войска с освобожденной территории.

На западном краю зоны, которую украинские воины захватили в августе, россияне захватили приблизительно два километра территории, пишет CNN, ссылаясь на слова украинского офицера, принимавшего участие в операции "Курск".

Издание добавило, что информация воина совпадает с оценкой, которой поделились российские военные блогеры. По словам офицера, вражеские операции затрудняет плохая связь.

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"Начав внезапные наступления через слабо защищенную границу, Украина может вести партизанскую войну оперативного уровня для поддержки общей стратегии истощения", - поделился мнением эксперт Роберт Роуз из Института современной войны в Вест-Пойнте.

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Украинские воины в начале августа пересекли границу РФ и стали освобождать населенные пункты в Курской области. По состоянию на конец месяца стало известно об освобождении 100 населенных пунктов.

В середине сентября появилась информация, что защитники нашей страны прорвались на новом участке в Курской области. Российские Z-паблики устроили из-за этого истерику - враги заговорили о том, что российским силам угрожает оперативное окружение.

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