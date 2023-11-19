Есть определенный график движения артиллерии.

Третья штурмовая волна Авдеевки началась: черноземы Донбасса поглощают технику РФ, словно жидкий бетон, однако она определила для себя новую тактику - работу на "живца", в которой ключевая роль отведена артиллерии.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. "Третья, она началась, уже неделю как минимум идет. Это уже понятно, вопрос в привлечении техники", - указал он.

По словам Свитана, у России началась проблемы с подтягиванием резервов из-за сезона дождей. "Это Донбасс, там больше полуметра чернозема в мокром состоянии - это практически жидкий бетон, который не пропустит технику ни в каком виде", - уточнил эксперт.

В связи с этим армия РФ избрала для себя новую тактику так называемых "живых штурмов". Когда техника с большой дальности, либо с дорог с твердым покрытием прикрывает пехоту. Однако чаще, вместо машин на колесах, в бой идет артиллерия.

"А в основном это не гусеничная техника, а артиллерия. Она прикрывает пехоту, которая выполняет определенные наступательные действия", - отметил эксперт.

Свитан уточнил, что обычно отряды такой артиллерии скудны по количеству: один взвод насчитывает примерно 30 человек - редко, когда оккупантов бывает больше. Однако таких волн очень много. Бывает за день несколько десятков идут наплывами: по десять, по двадцать, по тридцать россиян.

"Погибают, однозначно, отходят. Но следующие волны не останавливаются, есть определенный график движения. Примерно такой как Россия уже использовала в районе Бахмута. Тогда она также забрасывала наши позиции живой силой", - уточнил он.

По словам Свитана, обычно РФ предпочитает выводить такие "волны" в атаку, чтобы определить позиции боевых точек ВСУ. "Это называется работа "на живца", я бы так сказал", - охарактеризовал тактику РФ эксперт.

Оккупанты частично успешны в Авдеевке, говорит ISW

Сегодня Институт изучения войны (ISW) в последнем отчете о боях в Украине констатировал, что оккупанты частично успешны в Авдеевке. Им удалось реализовать незначительное продвижение на север от местного коксохимического завода.

Отметим, что днями ранее оккупант показал рядом с заводом "братскую могилу" солдат РФ.

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