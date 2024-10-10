По словам Подоляка, справедливый финал в войне РФ против Украины возможен.

Западные страны могут избежать третьей мировой войны только одним способом - нанести поражение стране-агрессору. Об этом в эфире 24 Канала сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, пока западные партнеры остерегаются перейти так называемые "красные линии", Украина продолжает показывать, что справедливый финал в войне РФ против Украины, особенно после Курской операции, ударов по России и уничтожения ее арсеналов возможен. При этом он напомнил, что союзники до сих пор не предоставили разрешения Украине на применение дальнобойного оружия по территории России.

"Что делает Запад, чтобы не было третьей мировой войны? Говорю с сарказмом. Запад стимулирует Россию для того, чтобы она масштабировала войну. Делается это тем, что он не использует международное право для нанесения поражения агрессору, свой ресурс, а НАТО гораздо мощнее, чем считалось до начала полномасштабной войны. Все это стимулирует агрессора, он понимает, что может дожать Запад, применяя максимально геноцидный компонент, манифестно убивая гражданское население", - подчеркнул Подоляк.

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Он отметил, что Россия должна получить такое поражение, чтобы другие потенциальные агрессоры осознали, что акт агрессии будет наказан, никто не позволит агрессору юридически не отвечать за преступление агрессии и военные преступления, агрессор будет в полной мере выплачивать репарации за все, что он разрушил:

"Финансово на десятилетия будут распланированы выплаты для страны-агрессора, чтобы она осознавала в одном, втором, третьем поколениях, что такое начинать агрессивную войну. Это остановит Третью мировую войну".

Подоляк отметил, что Украина не просто теоретически, но и математически продолжает показывать, что нет никаких "красных линий", и надо противостоять врагу и ускорить его поражение.

"Идеологически Украина все продемонстрировала - это и Курская операция, удары украинским оружием по территории России, 3 года очень эффективной войны с точки зрения обороны против гораздо более ресурсного противника", - резюмировал советник руководителя ОП.

Угроза третьей мировой войны - последние новости

Бывший президент США Дональд Трамп предрек начало третьей мировой войны, если на выборах нового главы Белого дома победит его конкурентка Камала Харрис. По его словам, демократка не сможет остановить начало глобального конфликта.

Как сказал Трамп, Харрис "не в состоянии ответить даже на самые простые вопросы".

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