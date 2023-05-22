С этими системами борются танки и артиллерия, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как танки Leopard и любая другая бронетехника на вооружении ВСУ справляется с противотанковыми минами и системами типа ТОС "Солнцепек".

"Не только Leopard, любая бронетехника борется с минами с помощью инженерных войск… Американцы нам поставляют такую инженерную машину для дистанционного разминирования. У нее на 10 метров длиннее детонационный шнур и ширина прохода у нее не 6 метров, как в "Метеорите", а 8 метров. Плюс инженерные машины разграждения с минными тралами... плюс тралы, которые навешиваются на бронетехнику, причем как на БТР, так и на танки", - отметил он.

Что касается борьбы с ТОС "Солнцепек", то Жданов заявил, что любая бронетехника с плотно закрытыми люками спасает от объемного детонирующего взрыва термобарического заряда.

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"С ТОС "Солнцепек" борется артиллерия и те же танки, если его обнаруживают… Эти системы являются приоритетной целью, и как только ее вычисляют, сразу же пытаются уничтожить, причем всеми способами", - добавил эксперт.

ТОС "Солнцепек" - справка

"Солнцепек" - это советская и российская система вооружения, которая предназначена для вывода из строя техники, а также поджога и разрушения зданий и сооружений. Производится это путем объёмного взрыва.

Характеристики ТОС-1А "Солнцепек": калибр реактивных снарядов - 220 мм; количество направляющих - 24; максимальная дальность - 10 км; полный залп - 40 000 м2; экипаж - три человека.