Люди не имеют возможности получить компетентные рекомендации по эвакуации.

После теракта на Каховской ГЭС оккупанты глушат связь на Левобережье. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Страна-террорист проявила себя и в этом случае (после подрыва ГЭС – УНИАН) – они заглушили связь для того, чтобы не было возможности у людей на левом берегу получить компетентные рекомендации по эвакуации и иметь связь с подконтрольной Украине территорией", - заявила она.

Гуменюк пояснила, что географически левый берег сейчас пострадал гораздо больше чем правый, потому что географически - ниже. Кроме того, цифры, которые озвучены относительно затопленных (подтопленных) населенных пунктов больше касаются Левобережья. По данным военных, в населенных пунктах правого берега, где поднялась вода, критических состояний практически не зафиксировано.

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"В том числе и Херсон критически не пострадал, есть подтопление некоторых микрорайонов, секторов, улиц...", - сказала она.

По мнению Гуменюк, враг не позволит жителям Левобережья эвакуироваться на территорию, которую контролирует Украина. Потому что для этого нужны плавсредства, движение обратным направлением через затопленный участок и именно – через Днепр.

"Не думаю, что оккупанты спокойно будут наблюдать, как мирные жители будут эвакуироваться с левого берега на правый. Поэтому не советую рисковать. Лучше выехать на более глубинные территории Левого берега и там организовать эвакуацию, в том числе, рассчитывая на определенную растерянность оккупантов, потому что они не ожидали, реакция природы окажется не совсем им подконтрольной", - рассказала военная.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Сообщалось, что в зоне подтопления – десятки населенных пунктов, в которых проживают 16 тыс. человек.

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