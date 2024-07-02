Люди в отчаянии надеются разве на помощь благотворительных организаций.

Украинцы возвращаются в разрушенные села, чтобы найти жизнь в своих домах, разрушенных российскими снарядами . Отсутствие денег и продолжающиеся боевые действия привели к тому, что жизнь сел осталась в подвешенном состоянии.

Такая ситуация в селе Богородичное. Там свирепствовала ожесточенная война, снаряды разорвали чуть ли не каждый дом, пишет The Telegraph. Дома теперь в основном пустые, бледно-голубые стены церкви забрызганы осколками, а ее золотые купола разбиты.

Почти через два года после того, как село было освобождено от захватчиков после тяжелых боев, село не отстроили. Оно по большей части безлюдное, но не совсем. Из около 800 жителей, которые жили в селе до войны, 24 вернулись. Они живут в остатках своих разрушенных домов, залатанных брезентом и фанерой. Почти во всем они полагаются на благотворительность.

Видео дня

О том, что поля, сады и огороды усеяны минами и неразорвавшимися бомбами, напоминают красные предупреждающие знаки. Два месяца назад один из жителей подорвался в собственном саду.

Жизнь села в подвешенном состоянии. Нехватка денег и восстановления означает, что село не может встать на ноги. Однако в таких селах, как это и другие вдоль линии фронта, селяне не желают возвращаться назад, а организации по оказанию помощи не решаются выделять ресурсы для восстановления, поскольку грохот обстрелов напоминает, что фронт близко.

Село находится в пределах досягаемости российских бомб, и любое здание, которое сейчас отстраивают, может снова оказаться поврежденным. По всей южной и восточной Украине города и села, освобожденные Киевом осенью 2022 года, оказались в одинаковой ситуации, создав затяжной гуманитарный кризис для сотен тысяч людей.

Оксана с семьей - среди тех, кто вернулся в Богородичное, обустроившись в остатках своего дома.

"Мы здесь с ноября. Потихоньку налаживается все, но без помощи волонтеров мы бы вообще не смогли здесь жить. До войны было хорошее село. Людей было много. Некоторые люди имели дачи для отдыха. До войны все было хорошо. Теперь посмотрите на это", - сказала она.

Николай оставался во время боевых действий дома, прячась в своем подвале, пока село несколько раз переходило из рук в руки.

"Это было хорошее село, у меня был красивый дом, а теперь все руины. Я был посередине. Русские были в церкви, а украинцы были на этой полосе. Три месяца я провел в своем подвале. Меня дважды контузили, брата убили. Это плохое воспоминание, я не хочу об этом говорить", - сказал мужчина.

75-летняя Раиса и ее 38-летняя дочь Алена снимают в комнату у Николая, потому что их собственный дом уничтожили до основания. Женщины пытались наладить быт, посадить овощи, но три четверти здания - руины.

"У них вообще ничего нет. Сохранившихся построек нет. Им нужна была помощь во всем", - рассказал волонтер Алексей Толкачев.

Вместо просто еды, благотворительные организации раздают инструменты, кровельные листы, газ для приготовления пищи и даже кур, чтобы попытаться поднять селян на ноги.

"Я не мог представить, как они живут в таких условиях, но все, что мы можем сделать, - это немного поддержать. Это не просто гуманитарная помощь, это акт любви и внимания. Для них большая опасность чувствовать себя потерянными, что их никто не любит и о них забывают", - говорит Толкачев.

Многие жители из сел области переехали в соседний город Славянск, здесь они жалуются, что хотя они имеют доступ к лучшим условиям, но вряд ли могут себе это позволить.

Женщина по имени Екатерина говорит: "Мой дом полностью выгорел. Я хотела бы вернуться, но не хочу жить в подвале. Раньше я провела месяц в подвале".

Женщина провела месяцы в соседнем монастыре, но устала от монахов, которые настаивали на том, чтобы беженцы посещали церковь несколько раз в день в обмен на помощь.

Другой крестьянин по имени Александр сказал: "Я не могу вернуться, потому что мой дом полностью разрушен, но здесь, в городе, мы почти ничего не получаем, и нам нужно тратить деньги на счета и прочее".

Почти миллион украинцев, по оценкам, проживает в городах и селах в радиусе 15 миль от линии фронта, часто в очень тяжелых условиях.

Марыся Запасник, директор Нидерландского фонда беженцев, сказала: "Территории, которые сейчас вернулись под контроль Украины, это точно не возвращение к нормальной жизни. Несмотря на это, очень печально, что жизнь под постоянными обстрелами, ракетными атаками и атаками беспилотников стала для этих людей нормальным явлением, но это не должно быть нормальным".

Фонд работает с людьми, которые живут вблизи линии фронта в южном городе Херсон.

"Потому что они живут так близко к линии фронта, нет смысла проводить надлежащую реконструкцию, потому что очень вероятно, что их дома снова будут повреждены. Поэтому мы просто латаем брезентовыми полотнами, деревянными досками, чтобы сделать здания хоть как-то устойчивыми к атмосферным воздействиям и пригодными для жизни, но провести надлежащую реконструкцию невозможно из-за постоянных обстрелов", - сказал Запасник.

Херсон был освобожден в ноябре 2022 года, но российские войска отброшены лишь на несколько километров на левый берег Днепра. С тех пор город на правом берегу ежедневно обстреливают. Жителям каждую ночь не дают спать завывания сирен воздушной тревоги и звуки артиллерии. Около трех четвертей довоенного населения выехало.

"Он станет городом-призраком, если военные не смогут остановить эти обстрелы", - сказал один местный чиновник.

Благотворительные и гуманитарные организации в значительной степени помогают тем, кто потерял дом у линии фронта. Когда российские войска снова вторглись в Харьковскую область в мае, тысячи оставили свои дома и направились в город.

Одной из готовых инициатив для помощи был поезд из шести вагонов, переоборудованный в огромную передвижную кухню, которая может выдавать около 10 000 порций блюд ежедневно. Поезд финансируется Фондом Говарда Баффета.

В Долине, одном из сел рядом с Богородичным, одна из самых больших проблем, которая препятствует возвращению людей, - большое количество неразорвавшихся боеприпасов.

Александра устроили сторожем для охраны тракторов и комбайнов, которые должны работать на полях. Но поля опасны, и, по его оценкам, разминирован лишь один процент. Он живет в сарае и не воспринимает мысль, что его село может скоро вернуться к жизни.

"Оно не вернется к жизни, потому что больше негде жить", - говорит он.

Война в Украине - новости

Как писал WSJ, Украину и Россию ожидает "смертельное лето", в течение которого, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома.

При этом для Украины задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать свои позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: