Эти бомбы имеют достаточно серьезную разрушительную силу.

Российские оккупанты начали бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые были модифицированы и теперь летят на большие расстояния. Об этом сказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Враг бьет из всех видов вооружения. Осложнена ситуация тем, что враг начал бить по городу Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезную разрушительную силу", - подчеркнул он.

При этом отметил, что враг сначала этот боеприпас использовал только на Купянском направлении, на северных территориях, то есть на линии фронта.

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"Сейчас, как мы понимаем, что он был модифицирован. По нашей информации, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки города Харькова. Соответственно, что воздушные тревоги, которые у нас звучат по почти 12-16 часов являются абсолютно реальными и, по возможности, нужно находиться в укрытиях", - отметил Синегубов.

Руководитель Харьковской ОГА рассказал, что за последние сутки россияне сбросили 32 управляемые авиабомбы, а если подсчитывать только с начала года, то это сотни авиабомб.

"Это примерно 100 ракетных ударов мы имели по самому городу Харькову, разрушено более 11 тысяч объектов, из них 3 тысячи разрушены полностью и восстановлению не подлежат. После каждого обстрела есть жертвы среди мирного гражданского населения", - подчеркнул Синегубов.

Он также сообщил в Telegram, что сегодня, 3 июля, зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова. Он отмечает, что уже известно о четырех пострадавших.

"Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте", - отмечает Синегубов.

Удары ФАБами по Харькову

27 июня российские захватнические войска впервые ударили по Харькову ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отмечал, что под атакой врага был Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и районного управления ГСЧС. Пострадали пять человек. Одна из ФАБ-500 с УМПК попала в стену частного жилого дома, но не сдетонировала. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вынули взрывное устройство и вытащили из двора неразорвавшийся снаряд. Отмечается, что в момент попадания в доме находился 10-летний мальчик. Он, к счастью, не пострадал.

Недавно оккупанты заявляли о первом применении ФАБ-3000 М-54 с УМПК в поселке Липцы. Они опубликовали видео удара по украинскому населенному пункту.

В Вооруженных силах Украины тогда подтвердили удар, однако не сообщали, что был использован именно этот тип ФАБ.

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