Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снял видео рядом с его оголенным телом, пообещав передать его Соединенным Штатам.

Сегодня тело американского добровольца передали Украине в рамках обмена пленными с Россией.

УНИАН стало известно его имя - это ветеран ВС США Николас Маймер с позывным "Сима". Он служил в 135-м отдельном батальоне 114-й бригады ТРО, куда пришёл добровольцем с начала полномасштабного вторжения.

Командир 135-го отдельного батальона полковник Игорь Шепетин выразил благодарность бригадному генералу, замглавы ГУР Дмитрию Усову, который лично содействовал в этом обмене.

Видео дня

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снял видео рядом с оголенным телом Николаса, пообещав передать его тело Соединенным Штатам.

Обмены пленными 25 мая - детали

Сегодня стало известно об обмене с Россией, во время которого удалось вернуть 98 военнослужащих Вооруженных сил Украины, семеро пограничников и одного военнослужащего Государственной специальной службы транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских военных увеличивать обменный фонд. По мнению президента, чем больше российских оккупантов будет взято в плен, тем больше украинцев можно будет освободить.