Основные резервы украинской армии ждали момента, пока задействованные на фронте войска откроют "дверь" для продвижения на Запорожье.

Военный эксперт Роман Свитан заявил о "тыловых" войсках Украины, которые ждали времени, пока рубежи обороны РФ рухнут под натиском сил ВСУ на Запорожском направлении.

28 сентября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ удалось совершить прорыв на линии Работино-Вербовое. По словам Свитана, это дает возможность основным резервам войск Украины открыть "дверь" для дальнейшего продвижения на фронте. Об этом он заявил в эфире "Утро Февраля".

"Некоторые части на линии фронта выполняют разные роли и разные задачи. Есть части, которые находятся в тылу, в режиме стратегических резервов, и вообще не участвуют в боевых действиях. А есть части, которые выполняют задачу в течении месяцев, одного, двух, четырех. Одну единственную задачу, допустим, вскрыть линию обороны противника, дойти до последнего рубежа, открыть механизм прохода для основных резервов, которые не участвовали в боях. Они ждали времени, когда те части, которые вскрывают линию обороны, откроют нам "дверь", - заявил Свитан.

По его словам, задействованные на фронте войска Украины продолжают раздвигать фланги, проделывая бреши в обороне РФ, чтобы дать пройти украинским резервам. "И дальше выполнять задачи, которые поставил Генштаб, выполнить замысел Главкома", - уточнил Свитан.

По его словам, сейчас соответствующая "дверь" по первой линии обороны - открыта.

"Вскрыть, разорвать основную линию обороны - это уже выполнено... Следующий этап - это ввод войск, ввод резервов в образовавшийся прорыв и дальше движение резервов, свежих частей. Поэтому когда Рогозин пишет: "Началось, поперли". То это можно перефразировать так: значит, скорее всего, вводятся основные резервы, которые нужны были для прохода и разворачивания сил и средств за основной линией обороны", - заявил военный эксперт.

ВСУ совершили прорыв на линии Работино-Вербовое

27 сентября армия Украины вышла на линию окопов к западу от Вербового - поселка, находящегося в поле зрения СМИ в последние недели. Считалось, что там украинские войска успешны в прорыве российской обороны. 28 сентября в ISW указали, что ВСУ совершили прорыв вдоль фронта Работино-Вербовое.

Вместе с тем гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 26 сентября 4 роты ВСУ выбили из окопов россиян, нарушив линию обороны оккупантов. В этот же день недавно избранный "сенатор" оккупированных территорий Запорожской области Рогозин сообщил, что армия Украины "поперла" на позиции РФ в большом количестве.

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