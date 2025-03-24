По факту очередного преступления РФ начато досудебное расследование.

В Сумах уже 74 раненых, среди которых 13 детей в результате ракетной атаки РФ по жилому кварталу города. Об этом сообщает Сумской городской совет.

"Как сообщили в отделе "Служба 15-80" департамента инфраструктуры города, газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление - в 18, холодная вода - в шести. Энергетики еще обобщают данные", - добавили в сообщении.

По информации Сумской областной прокуратуры, 24 марта 2025 года около 14:00 ч враг нанес, по предварительным данным, ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу г. Сумы.

Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки, досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области. Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атака РФ на Сумы - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия ударила ракетой по Сумах. Глава Сумской ОГА Владимир Артюх отмечал, что пострадало несколько многоэтажек и школа. Дети находились в защитном сооружении.

В то же время и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь заявлял ранее о 28 пострадавших в результате российской атаки по городу.

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