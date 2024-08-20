На улицах Суджи можно встретить как местных жителей, так и тех, кто приехал забрать своих родственников, но был вынужден остаться в городе.

Суджа – районный центр в Курской области, над которым был установлен контроль украинских войск. Корреспондент УНИАН побывал в городе, пообщался с местными жителями и выяснил, что там сейчас происходит.

Как оказалось, РФ собственноручно "декоммунизировала" памятник Ленину в центре города. Он был разрушен ударом российского дрона.

На улицах Суджи можно встретить как местных жителей, так и тех, кто приехал забрать своих родственников, но был вынужден остаться в городе после повреждения своего автомобиля осколками.

"Пожалуйста, сделайте нам коридор, и люди выйдут все отсюда, куда-нибудь. Я приехал за мамой, у меня мама лежащая", – сказал россиянин, который не знает теперь, как покинуть город.

Жители Суджи говорят, что количество обстрелов за последние пару дней уменьшилось. В городе нет колодцев, поэтому местные первые дни кипятили речную воду для питья. Подачу технической воды в город Украина организовала вчера, а с сегодняшнего дня в Судже начали прием украинские военные медики.

"Сегодня было 10-15 людей, провели прием, оказали помощь. Была женщина с осколочным ранением. Будем тут лечить, я сделал хирургическую обработку раны, почистил ее. Завтра продолжится веё", – рассказал УНИАН военный медик Владислав.

17-летняя жительница Суджи по имени Ульяна рассказала, что эвакуации в городе не было, а вся администрация сразу сбежала. По словам девушки, питьевую воду в Суджу оперативно привезли ВСУ, но теперь жители боятся, что может закончиться бензин и нечего будет заливать в генератор, без которого не будет электричества.

Операция в Курской области РФ: актуальные новости

Утром 6 августа украинские военные перешли границу с РФ в Курской области. С тех пор ВСУ взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора. Речь идет о более 1250 квадратных километрах вражеской территории.

Тем временем Соединенные Штаты Америки продолжают обсуждать с украинским руководством цели операции Украины в Курской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. При этом, по его словам, американская политика в отношении дальнобойных ударов не изменилась.

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