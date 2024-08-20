Политика страны в отношении дальнобойных ударов не изменилась.

Соединенные Штаты Америки продолжают обсуждать с украинским руководством цели Украины в Курской области.

Об этом во время последнего брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. "Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это создание буферной зоны, поэтому мы продолжаем обсуждение, чтобы узнать больше об их целях. Наш фокус и в дальнейшем заключается в том, чтобы помочь Украине быть свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем", - отметил он.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли Соединенные Штаты Америки возможность снятия ограничений на удары по России, Райдер сказал, что американская политика в отношении дальнобойных ударов не изменилась.

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Также он отметил, что они всегда ищут пути ускорения оказания помощи Киеву, и контактная группа "Рамштайн" является отличной площадкой для обсуждения этих вопросов.

Операция ВСУ в России

Украинские власти сообщали, что армия пошла в наступление, чтобы прекратить обстрелы приграничных регионов со стороны России. Кроме того, быстрое продвижение помогло пополнить обменный фонд.

Согласно словам президента Владимира Зеленского, под контролем Вооруженных сил Украины уже находится более 1250 квадратных километров российской территории.

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