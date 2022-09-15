В ближайшие несколько дней у председателя Верховной Рады также запланированы двусторонние встречи.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук начал рабочий визит в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

Отмечается, что ближайшие несколько дней Стефанчук посвятит двусторонним встречам и участию в конференции председателей парламентов стран "Группы семи".

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Так, в рамках визита запланированы встречи с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Бербель Бас, спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосоде, Председателем национального собрания парламента Французской Республики Яэль Брон-Піве и председателем Палаты депутатов парламента Итальянской Республики Роберто Фико.

Спикер парламента отметил, что для Украины - это исторический шанс приобщиться к встрече мирового значения.

"И, конечно, это возможность говорить об Украине. О первоочередных потребностях, краткосрочных задачах и долгосрочных перспективах. В частности, на отдельной панели, посвященной агрессии России против Украины и последствиям для новой международной архитектуры безопасности", - сказал Стефанчук.

Напомним, ранее Стефанчук раскрыл детали встречи с главой МИД Нидерландов.

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