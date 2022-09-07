Ракеты ранее были сняты с корабля союзника.

Украинские военные, которые в июне потопили российский военный корабль ракетами "Гарпун", были обучены в США.

Эта ключевая деталь удара и некоторые другие были раскрыты Биллом Лапланте, заместителем министра обороны по закупкам и поддержке, во время конференции.

"Мы сняли их с корабля, поместили на несколько бортовых грузовиков, поставили Гарпуны, модули на бортовой грузовик, а затем другой бортовой грузовик для источника питания, соединили его кабелем, выяснили, что его можно экспортировать, привезли украинцев, которые будут тренироваться на нем, а на следующей неделе этими "Гарпунами" были потоплены два российских корабля", - сказал он.

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Противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing, использованные при нанесении удара, были переданы украинцам союзником США, которого ЛаПланте не раскрыл. Ракеты были сняты с корабля союзника, а затем установлены в кузове бортового грузовика. Второй бортовой грузовик служил "источником энергии", - рассказал он.

"Сейчас происходят невероятные инновации, и мы просто недостаточно говорим об этом", - отметил он.

Напомним, по данным CNN, США работают над планом поддержки украинской армии на годы вперед.

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