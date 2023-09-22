Наш проигрыш или наша победа трактуются на Западе по-другому, убежден Валентин Бадрак.

Если действительно будет угроза падения Киева, то США передадут Украине ракеты ATACMS.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак для телеканала Эспрессо заявил, что сейчас главное бремя войны возложено на Силы обороны Украины.

"Поэтому для того, чтобы одержать победу, Украине нужно создать ситуацию, когда мы будем иметь 1000 ракет таких как "Нептун" с дальностью 1,500 км. Специалисты, создающие ракеты, говорят, что это возможно. Только вместо того, чтобы им мешать, нужно отстранить людей из Государственной аудиторской службы Украины, в частности от ракетных вопросов", - пояснил Бадрак.

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Наш проигрыш или наша победа трактуются на Западе по-другому, говорит эксперт.

"Наш проигрыш, по словам Зеленского означает, что мы не достигнем цели и не сможем осуществить освобождение всей Украины. Но эта ситуация не считается проигрышем в Вашингтоне. Там это было бы нормальным компромиссом, даже заморозить войну. Они же когда делали обеспечение летне-осенней компании, акцент был на то, чтобы украинская армия дошла до моря. В лучшем виде главной целью было освобождение тех территорий, которые были захвачены после 24 февраля 2022 года. О других территориях даже не думали, и эти идеи откровенно продвигали через западные СМИ и инсайдерские каналы", - добавил Бадрак.

В Пентагоне сделали заявление по ракетам ATACMS

Ранее министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что Штаты сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS.

По его словам, США и союзники сосредотачиваются на удовлетворении самых насущных потребностей Украины.

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