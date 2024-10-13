Часть боновых заграждений течение прибило к берегу в центральном районе Керчи, узнали журналисты.

Боновые заграждения, которыми Россия пытается защищать от возможных атак морских дронов Вооруженных сил Украины Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с РФ, плавают по акватории у берегов Крыма.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что фрагменты боновых заграждений дрейфуют в районе городской набережной одного из временно оккупированных городов.

В сообщении сказано, что часть боновых заграждений морское течение прибило к берегу в центральном районе города Керчь.

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Издание продемонстрировало фото этих заграждений, которые дрейфуют:

На одном из фото видно, боновые заграждения в море, над которыми летит чайка.

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Как сообщал УНИАН, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук ранее рассказывал, что российские оккупанты применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским или Керченским мостом для его защиты.

Также боновые заграждения применяются для защиты корабли, которые до сих пор остаются в портах.

Плетенчук отмечал, что боновые заграждения - это попытка защититься от украинских надводных дронов, однако они так же мешают и судоходству россиян.

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