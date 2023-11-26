Война с Россией изменила украинское государство до неузнаваемости. И продолжает его менять.

Польское СМИ сравнило политику лидера РФ Владимира Путина и тот вред, который Россия годами наносила Украине еще до начала полномасштабной войны, с дементором.

Это чудовище высасывает жизнь из Украины в течение десяти лет, еще со времен революции "Евромайдана", и продолжает ее менять кровавой несправедливой войной, пишет Rzeczpospolita.

В 2014 году Украина оказалась перед выбором: ассоциация с Европейским Союзом или экономический "союз" с Россией и ее "вассалами" Беларусью и Казахстаном. В марте 2013 года Фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии провели опрос, который показал, что в случае проведения референдума 51,9% украинцев поддержали бы ассоциацию с ЕС, а 48,1% - были более склонными к "союзу" с Россией. Проевропейские настроения преобладали в западной части страны в то время, как пророссийские настроения преобладали в центральной и, преимущественно, в восточной части страны.

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Тогдашний действующий президент Украины Виктор Янукович сначала хотел "идти" в Европу, но потом выбрал Россию. Он начал душить протесты, которые устроило возмущенное его поступком общество. Тогда раздались первые выстрелы на Майдане. Результат уже известен, трагедия со смертью украинцев, которых расстреляли во время протестов (так называемая Небесная сотня), и, как следствие, свержение режима "донецкого" президента. На этом этапе Россия начинает сеять зерно "коварной" войны, которая продолжается и сейчас. Аннексия Крыма, провозглашение "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР"- Россия уже тогда воспользовалась "слабостью" нестабильного правительства Украины и тем, что несмотря на революцию, трагические события 2013-2014 годов качественно не изменили украинскую политику.

Олигархическая система, уже известные "надоевшие" лица политиков, процветание коррупции - ничего не изменилось, они остались, чтобы "съедать" Украину, но не без усилий и подачек России. Единственный ощутимый прогресс, которого достигла Украина на своем пути в ЕС после Революции Достоинства - это введение безвизового режима в 2017 году.

Здесь, действительно, киевские власти оказали сильное давление на европейских партнеров, заставив их проявить хоть какое-то доказательство в пользу того, что ЕС все еще волнует судьбы и выбор Украины, акцентирует СМИ.

Первые реальные кадровые ротации в украинской политике происходят в 2019 году. Смена власти обусловлена избранием на роль президента Владимира Зеленского. Тогда его партия "Слуга народа" получает большинство в парламенте.

Это стало политической смертью для многих "старых" партий в Украине. Зеленский укомплектовал правительство технократами, начал цифровую трансформацию страны и даже пытался найти общий язык с Россией. Он встречался с Путиным в Париже в 2019 году, они несколько раз говорили по телефону, происходили обмены пленными.

Но никаких существенных сдвигов в отношениях с РФ достичь не удалось. Многие эксперты считают, что Путин пренебрег Зеленским в начале его президентства, ведь рассчитывал, что ему все же удастся навязать новому лидеру Украины именно ту "повестку дня", которую выберет Кремль. Но тут Путин просчитался. Как, собственно, и тогда, когда начал полномасштабную войну с Украиной. С ложным убеждением, что Зеленский сбежит, сдаст ему Киев "без боя".

Но украинский лидер не сбежал. Украина героически противостоит России в войне и по сей день, но платит за это огромную цену.

Если в 2013 году население страны составляло более 45 миллионов человек. Сегодня, после оккупации Россией почти пятой части страны и массового бегства людей от войны за границу, в стране осталось лишь 29 миллионов человек (соответствующие цифры были опубликованы в мае Украинским институтом будущего). То есть по состоянию на 2023 год за пределами страны может находиться более 8 миллионов украинцев.

Во время войны ВВП страны сократился с почти 200 миллиардов долларов в 2021 году (в 2013 году ВВП составлял 190 миллиардов долларов) до 160 миллиардов долларов в 2022 году. Экономическая ситуация в Украине ухудшается. Сейчас средняя зарплата украинца колеблется в пределах 16 000 гривен (эквивалент $440). Тогда как в 2013 году средняя заработная плата по стране составляла 3600 гривен и это в валюте было $450.

Правда, со времен президентства Януковича Украина все же достигла определенных успехов в борьбе с коррупцией. В 2013 году Украина входила в 30 самых коррумпированных государств на уровне с Нигерией и Папуа-Новой Гвинеей. В прошлом году Украина уже была в гораздо лучшей группе по рейтингу, однако все еще имела результат стран третьего мира.

Но, главное, что за последние 10 лет с момента Революции Достоинства, Украина понесла безвозвратные потери среди своих людей. Это сотни тысяч погибших и раненых в войне с российскими оккупантами.

"Война до сих пор продолжается и ежедневно истощает Украину. Словно дементор в известном романе Джоан Роулинг. Эти самые страшные порождения тьмы высасывали жизнь из людей. Россия, как дементор, высасывает жизнь из Украины", - резюмирует издание.

Россия осквернила память жертв Голодомора в Украине

В ночь на 25 ноября лидер РФ Владимир Путина "по-особому" почтил память жертв Голодомора в Украине - трагедии, которая произошла во времена "господства" власти РФ как Советского Союза. Армия России запустила по территориям Украины 75 дронов "Шахед". Украинцы не спали ночью более 5 часов, об отбое опасности не объявляли до самого утра.

Подавляющее количество БПЛА Россия запустила в сторону столицы Украины. Агрессор использовал для атаки "новые" так называемые "черные дроны". По состоянию на 23:41 вечера 25 ноября по Киевской области снова объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, РФ запустила в сторону Киева новую группу БПЛА.

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