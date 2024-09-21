В результате удара, который осуществили россияне, пострадали двое мужчин и парень, отметил руководитель Днепропетровской областной военной администрации.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору города Кривой Рог (Днепропетровская область), под завалами могут быть люди.

Сначала стало известно по меньшей мере о 2 погибших и 3 раненых. Такой информацией поделился глава Совета обороны города Александр Вилкул. "Очередной теракт р*сни. Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города. Задействованы все спасательные, коммунальные и медицинские службы", - сообщил он.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что погибли 3 человека - 12-летний мальчик и женщины, которым было 75 и 79 лет.

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"Опять страшная вражеская атака на Кривой Рог. Среди ночи, когда город спал. Сейчас уже известно о 3 погибших, среди которых - ребенок. Глубокие соболезнования родным... Есть и раненые. Повреждены частные жилые дома. Больше подробностей позже", - поделился чиновник.

Лысак добавил, что пострадали мужчины в возрасте 31 и 50 лет и 17-летний парень. Пострадавших госпитализировали, их состояние средней тяжести.

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Российские захватчики не раз били по Кривому Рогу, есть жертвы, пострадавшие и разрушения. В частности, 4 сентября стало известно, что российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, который находится в центре города.

Александр Вилкул сообщил, что в результате удара пять человек получили ранения, взрывной волной повреждены более 10 многоэтажных домов.

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