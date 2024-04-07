Отмечается, что Украине необходимо значительно больше современных систем ПВО.

Российские войска модернизировали и активизировали использование старых советских бомб, уничтожая украинские города и давая Москве преимущество на поле боя, пишет Financial Times.

Их называют "планирующими бомбами", и обычно они сбрасываются с боевых самолетов Су-34 и Су-35.

"Добавив дешевые выдвижные крылья и систему спутниковой навигации на бывшие "тупые бомбы", россияне теперь могут запускать их глубоко за линией фронта и вне досягаемости украинских систем ПВО", - говорится в публикации.

Указывается, что планирующие бомбы могут нести от 500 кг до 1,5 тонн взрывчатки на расстояние более 60 км, оставляя воронки шириной до 20 м и глубиной 6 м. Они настолько разрушительны, что украинские аналитики из группы Deep State назвали их оружием, против которого у киевских сил "практически нет средств противодействия".

"Они очень страшные, очень смертоносные. Даже на расстоянии километра взрыв срывает двери зданий с петель", - заявил солдат из Донецка Богдан.

По данным представителей Минобороны Украины, только в этом году россияне атаковали Украину с применением около 3500 таких управляемых авиабомб, что в 16 раз больше, чем в 2023 году. Только за третью неделю марта Россия запустила более 700 управляемых авиабомб, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Для противодействия Украине необходимо значительно больше современных систем ПВО, пишет издание.

В Международном институте стратегических исследований пришли к выводу, что "растущее число атак планирующими бомбами свидетельствует о нехватке средств противовоздушной обороны": ""Этот дефицит отчасти обусловлен задержками с европейской военной помощью и тем, что Конгресс США задерживает пакет помощи Киеву на сумму 60 миллиардов долларов".

Помочь Украине уничтожать российские бомбардировщики, которые сбрасывают эти бомбы, могут обещанные союзниками американские истребители F-16. Однако, как заявил глава МИД Кулеба, они вряд ли будут переданы Украине раньше середины лета.

"Эти задержки вредят Украине. В прошлом месяце Зеленский заявил, что Россия может начать новое крупное наступление в конце весны или начале лета. А украинские официальные лица сообщили FT, что планирующие бомбы Москвы, вероятно, будут использованы для прокладки путей через новые укрепления, которые Киев спешит построить, чтобы предотвратить наступление российских войск", - говорится в публикации.

В издании констатировали, что в Украине обострилась воздушная война, и что российские ВКС теперь начинают играть решающую роль и поворачивают ход войны в свою пользу: "И именно разработка планирующих бомб открыла возможность сделать это".

Россия наращивает производство планирующих бомб и модернизирует 500-килограммовые бомбы ФАБ-500 и 1500-килограммовые бомбы ФАБ-1500, добавили в Financial Times. При этом в Минобороны РФ объявили, что приступили к "массовому производству ФАБ-3000", еще более крупной бомбы массой 3000 кг.

Эксперты полагают, что будущие успехи Украины на поле боя могут зависеть от его способности защищаться от планирующих бомб. Это означает получение большей помощи со стороны Запада, и причем быстро.

РФ бьет по Украине авиабомбами - что сообщалось

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, как российские войска модифицировали и используют старые авиабомбы, чтобы терроризировать мирные украинские города. По его словам, эти бомбы остались со времен Советского Союза в большом количестве, и они мощнее ракет.

Евлаш добавил, что Силы обороны могут бороться с управляемыми авиабомбами РФ, но первой целью являются именно самолеты, которые их запускают - Су-34 и Су-35. По его словам, западные истребители F-16 должны стать серьезным базовым противодействием для применения вражеской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: