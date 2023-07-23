Он отметил, что у россиян иссякают резервы, а украинское контрнаступление идет по плану.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, на каком этапе находится украинское освободительное наступление в войне против российских оккупантов.

"Американцы же заявили, что как только будут введены основные украинские силы в бой - ситуация резко может измениться. Они же признали, что мы не ввели значительную часть своих сил, потому что не создали условия для их применения. Эти условия создаются бригадами первой линии, сейчас происходит формирующая операция, если говорить на натовском военном языке. Наши формируют условия для ввода в бой главных сил", - сказал Арестович.

Он отметил, что у россиян иссякают резервы, а украинское контрнаступление идет по плану.

"Наблюдатели отмечают, что соотношение потерь сильно в пользу Украины. Это редко бывает для наступающей стороны - она обычно по классике несет больше потерь. Поэтому мы решаем задачу, которую мало кто может из современных армий решить. Может быть только армия США и то в данных конкретных условиях у них были бы большие проблемы. Россияне несут потери, эти потери накапливаются и однажды они провалятся - тогда наступит время введения в бой новых сил, мы аккуратно это сделаем, скоро будут хорошие новости", - добавил Арестович.

Контрнаступление ВСУ – последние новости

Президент Зеленский на форуме в Аспене объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось ранее. По его словам, причина в том, что сама операция началась позже, чем предполагалось изначально.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс выразил мнение, что украинское контрнаступление еще имеет все шансы закончиться большим успехом. По его словам, российская армия испытывает ряд критических проблем, которые пока удается скрывать за укрепленной обороной.

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