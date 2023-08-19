Она заявила, что якобы надо либо капитулировать, либо возвращать оружие против украинской власти.

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на втором году войны обратилась к украинским военным.

Как сообщает The Moscow Times, она попросила "посодействовать российской армии" в захвате Украины.

"Тем же украинским военнослужащим, кто - уверены - понимает всю преступную сущность бандитской хунты, захватившей их страну, убедительно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется", - сказала она.

Опальная предстаница МИД также заявила, что" преступный киевский режим " не прекращает обстрелы российских городов и сел оружием, полученным от стран НАТО. Это приводит к жертвам среди мирных жителей, в частности детей. Кроме того "режим Владимира Зеленского" якобы активно привлекает к терактам беспилотники. Очередная такая попытка была сегодня ночью в Москве.

"СК России расследует все эти факты, и на основании этих данных выносят приговоры "украинским неонацистам", которые применили в вооруженном конфликте запрещенные методы, убивали раненых военнопленных, а также совершили преступления против гражданского населения, в частности убийства по мотивам политической и идеологической ненависти", - заявила Захарова.

Другие заявления Захаровой

Мария Захарова - одна из главных официальных рупоров Кремля. Она часто делает громкие и провокационные заявления относительно Украины. Недавно она истерически прокомментировала атаку на Крымский мост, произошедшую 12 августа - обещает "ответ".

Перед этим Захарова разразилась новой тирадой о войне в Украине. На этот раз поводом стал недавний саммит по украинской формуле мира, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия) и на который Россию не позвали.

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