Нарожный отмечает, что не сказал бы, что речь идет о катастрофической ситуации и необходимости отвода войск от города.

Такую ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Угледара, несколько раз можно было увидеть вокруг Бахмута, поэтому еще рано "ставить крест" и говорить об оставлении города. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта".

На вопрос о прогнозах относительно того, что Вооруженные силы Украины якобы могут отойти от Селидово, Торецка и Угледара, Нарожный отметил, что к такому сценарию нужно быть готовыми.

"Потому что враг нас превосходит в количестве личного состава, в использовании авиации, в артиллерии. Но мы все же находимся в обороне. То есть, той стороне, которая обороняется, - ей немножко легче, чем той, которая атакует. Последняя несет гораздо больше потерь, и так далее", - сказал он.

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По словам Нарожного, оккупанты применяют свою стандартную тактику: когда они не могут пройти "в лоб", они обходятся город с флангов.

"Сейчас такая ситуация есть и в Торецке, и в Угледаре, так далее. Но говорить, что сейчас уже такая катастрофическая ситуация, что прямо сейчас надо отводить, - я бы так не сказал. Мы такую ситуацию несколько раз видели и вокруг Бахмута. Когда его штурмовали, когда говорили: "Все, уже там замкнули фланг", и когда наши войска контратаковали и отбрасывали врага, и улучшали свое положение, и Бахмут после этого еще месяцами держался", - отметил военный эксперт.

Кроме того, добавил он, во внимание брать нужно и географическое расположение Угледара.

"Угледар - это несколько кварталов девятиэтажных, которые находятся просто в чистом поле, в степи. Он находится на господствующей высоте. Вокруг него земля, которая есть, - это черноземы довольно глубокие... Это означает, что техника может продвигаться только вдоль дорог. А дорог там только две. И эти дороги сходятся, на перекрестке двух дорог находится сам Угледар. Это означает, что врагу обойти будет очень непросто", - сказал Нарожный.

Так, подчеркнул он, "ставить крест" сейчас на Угледаре и говорить, что нужно отводить гарнизон, - "очень и очень рано".

Угледар - какая ситуация в городе

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, высказал мнение, что украинские войска вынуждены будут отойти из Угледара в случае угрозы для личного состава, и в том случае, если город будет настолько разбитым, что там не удастся укрепиться и продолжать бой.

По его словам, Угледар сейчас не находится даже в оперативном окружении. Тимочко отмечает, что бои вокруг города и бои за город очень жесткие, но стоит различать окружение и бои по флангам.

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