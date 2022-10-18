По словам военного эксперта, сейчас не стоит устанавливать сроки взятия города украинскими защитниками.

Под Херсоном сейчас очень тяжелая ситуация. Рашисты пытаются небольшими партиями, но все же снабжать группировку в городе боеприпасами. Поэтому ставить сроки освобождения областного центра сейчас невозможно.

Такими выводами поделился военный эксперт Олег Жданов в разговоре с журналисткой Наталией Мосейчук.

"Мы никаких дедлайнов не даем. Почему? Потому что ситуация там очень сложная. Россияне сами, войска — нужно констатировать тот факт, что они на горбу по одному снаряду, но они несут и пытаются снабжать эту группировку. Кстати, в районе Херсона они бросают трубы по Днепру, чтобы перекачивать топливо", — заявил Жданов.

Затем эксперт рассказал о положении дел на Каховском мосту. ВСУ неоднократно били по нему из HIMARS. Однако российские оккупанты проложили через мост три одноколейных танковых перехода. Благодаря этому рашисты получили возможность перебрасывать технику на левый берег Днепра, а ВСУ стараются уничтожать ее, когда враг совершает переправку.

"Они успели перегруппироваться и вывести вперед воздушно-десантные войска. Там боевые действия идут очень жесткие. И на сегодняшний день необходимо дождаться, что нам скажет Генеральный штаб, когда они будут иметь определенные успехи. Скажу так: усилия там очень сильные со стороны Вооруженных сил Украины, бои идут очень жесткие", — добавил Жданов.

Эксперт уточнил, что линия фронта не Херсонщине большая. Оккупанты задействовали 11 из 15 барж в регионе и устраивают переправы в любом месте. Две из них утопили, однако теперь рашисты прикрываются местным населением. Поэтому говорить об оперативном окружении еще слишком рано.

Ситуация в районе Херсона: основные сведения

По состоянию на 9 октября Вооруженные силы Украины освободили в Херсонской области 1 170 квадратных километров от российских оккупантов.

Кремлевские пропагандисты 15 октября сообщили о "тяжелейших боях" под Херсоном. А ВСУ отчитались, что пытаются оттеснить врага до Днепра.

Через день в Генштабе рассказали, как рашисты вывозят из города сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

При этом сдавать Херсон россияне не намерены. Сейчас оккупанты из Росгвардии сооружают оборонительные позиции вокруг областного центра.

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