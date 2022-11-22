У российских войск наблюдаются серьезные проблемы, отметил обозреватель.

Обстановка на южном плацдарме продолжает ухудшаться для российских оккупационных войск.

Как рассказал военный эксперт Александр Коваленко, в частности, россияне не могут полноценно обеспечить управление своими передовыми подразделениями.

Кроме того, как отметил эксперт, логистика у войск РФ на юге продолжает желать лучшего, а система обеспечения, не смотря на круглосуточную реверсную загрузку железнодорожной артерии Крымского моста, не обеспечивает данную группу войск в полной мере:

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"На сегодняшний день они могут компенсировать поточные среднестатистические потери, но не, восстановление подразделений до боеспособного состояния".

Также, по мере того, как ВСУ укрепляются на правом берегу Днепра, россияне расширяют свои возможности по огневому давлению на левобережье, добавил Коваленко:

"То есть, зона повышенного риска, назовём её так, для РОВ расширяется с каждым днём. А это, в свою очередь, имеет дополнительное воздействие на систему управления и обеспечения"

Эксперт прогнозирует, что все процессы на левом берегу будут проистекать намного быстрее, чем на правом, что отчетливо просматривается.

Ситуация на юге Украины

На днях руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, рассказала, как сейчас выглядит линия столкновения на юге страны.

По ее словам, учитывая разделение Днепром, на юге происходит контрбатарейное противостояние.

"Мы изучаем места дислокации и обустройство рубежей обороны уже на левом берегу врага, для того чтобы знать, как противодействовать".