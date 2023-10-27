Противники не прекращали пытаться окружить Авдеевку, отметили в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, за минувшие сутки между нашими воинами и противниками было почти 70 боевых столкновений, россияне потерпели провалы.

Горячо было на четырех направлениях - Авдеевском , Бахмутском, Марьинском и Купянском, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 27 октября, в своей утренней сводке. В частности, на Авдеевском направлении противники не прекращают пытаться окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши бойцы наносят им серьезные потери и стойко держат оборону.

"Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак", - отметили в Генштабе.

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По его данным, на Марьинском направлении враг тщетно вел штурмовые действия возле Новомихайловки и Марьинки, там отражено 18 атак противника. На Купянском направлении противники безуспешно вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

"На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак", - отмечается в сводке.

В то же время контрнаступление Украины 2023 продолжается. Наши защитники и защитницы давят на россиян на Мелитопольском направлении и южнее города Бахмут.

Важные новости Украины - война продолжается

Россияне уже длительное время пытаются прорвать оборону украинских воинов на востоке Украины, но терпят фиаско. Враг в октябре начал активно пытаться захватить Авдеевку. Сообщалось, что противники хотят взять город в кольцо.

Украинские воины отражают атаки оккупантов и наносят РФ серьезные потери. Общие потери врага на 26 октября 2023 года составляют примерно 297 тыс. 120 захватчиков.

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