Оккупанты атаковали еще 5 направлениях, самыми злыми были на Авдеевском.

Россияне в течение дня 13 раз штурмовали позиции украинских защитников на левобрежье Днепра на Херсонщине, информирует Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по российской агрессии.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Украинские воины стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - отмечает Генштаб.

Согласно оперативным данным, в течение суток произошло в общей сложности 42 боевых столкновения по линии фронта. На Купянском направлении украинские защитники отразили 12 атак в районе Синьковки Харьковской области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 3 атаки захватчиков вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области, где те безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении отражено 11 атак войск РФ восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где россияне, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону украинских сил.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь силы РФ совершили две безуспешные атаки на позиции наших защитников. На Лиманском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили две атаки в районах Работиного и южнее Новодаровки Запорожской области. Здесь россияне, при поддержке авиации, безуспешно пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Всего за сегодня силы РФ нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура.

В то же время, авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов захватчиков.

Ситуация на фронте: последние новости

В Командовании Сухопутных войск сегодня сообщили, что российские захватчики за сутки не достигли каких-то важных успехов на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях, однако они продолжают наступать.

Как известно, с середины октября ВСУ контролируют плацдарм за Днепром на Херсонщине. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, с начала этой операции командованию РФ пришлось усилить свою группировку "Днепр" с 60 тысяч человек до более 72.

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