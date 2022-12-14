Российские оккупанты на Донбассе очень боятся ударов по важным целям со стороны украинских войск, осуществленных высокоточным оружием.
Противники знают, что наши воины ночью атакуют таким оружием, и поэтому ночь для них - страшное время, рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "FreeДом".
"Наши артиллеристы, ракетные войска, они на высокоточных системах очень сильно отработали уже методику и по сути ночная охота на их склады, командные пункты, базы хранения боеприпасов, она фактически стала уже такой методически четкой, ежедневной, и они (оккупанты - Ред.) этого очень боятся", - сказал Череватый.
По словам спикера, противники знают, что "за ними выходят высокоточные системы типа HIMARS (американська реактивна артилерійська система - Ред.), она наводятся фактически идеально, и там один выстрел - одна серьезная цель".
Ситуация на фронте сейчас - что происходит на Донбассе
14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что на передовой нет покоя.
По данным Генштаба ВСУ, враги сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском.
Армия Украины дает достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидировали уже около 96 тысяч захватчиков.