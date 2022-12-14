Враги знают, когда на них начинают охотиться высокоточные системы, отметил спикер Восточной группировки армии Украины.

Российские оккупанты на Донбассе очень боятся ударов по важным целям со стороны украинских войск, осуществленных высокоточным оружием.

Противники знают, что наши воины ночью атакуют таким оружием, и поэтому ночь для них - страшное время, рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "FreeДом".

"Наши артиллеристы, ракетные войска, они на высокоточных системах очень сильно отработали уже методику и по сути ночная охота на их склады, командные пункты, базы хранения боеприпасов, она фактически стала уже такой методически четкой, ежедневной, и они (оккупанты - Ред.) этого очень боятся", - сказал Череватый.

По словам спикера, противники знают, что "за ними выходят высокоточные системы типа HIMARS (американська реактивна артилерійська система - Ред.), она наводятся фактически идеально, и там один выстрел - одна серьезная цель".

Ситуация на фронте сейчас - что происходит на Донбассе

14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что на передовой нет покоя.

По данным Генштаба ВСУ, враги сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском.

Армия Украины дает достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидировали уже около 96 тысяч захватчиков.

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