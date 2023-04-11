Украинские военные уничтожили пять пунктов боепоставки и четыре наблюдательных пункта захватчиков.

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков. На юге Силы бороны уничтожили десятки российских оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает оперативное командование "Юг", за минувшие сутки, 9 апреля, и в течение сегодняшнего боевого дня ликвидировано 38 российских военных и уничтожено 13 единиц вооружения и техники.

В частности, речь идет о пяти лодках оккупантов, миномете, трех разведывательных беспилотниках "Мавик-3" и четырех единицах автотехники. Также украинские военные уничтожили пять пунктов боепоставки и четыре наблюдательных пункта.

Видео дня

Потери России в Украине: последние новости

По состоянию на 10 апреля 2023 года с начала вторжения в Украину ликвидировано 178 820 оккупантов. Россияне также не досчитаются 3637 танков, 2323 беспилотника и тысяч единиц другой военной техники. Вражеская авиация стала меньше на 307 самолетов и 292 вертолета.

В течение 10 апреля украинская авиация и артиллерия мощно ударили по оккупантам. В частности, украинские воины "приземлили" российский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников разных типов.

Вас также могут заинтересовать новости: