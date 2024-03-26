В частности, поражены два пункта управления и 8 районов сосредоточения захватчиков.

Силы обороны Украины в течение суток нанесли точные удары по позициям российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", – говорится в сводке.

Вместе с тем, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника.

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В то же время со своей стороны, российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 52 авиационных удара, осуществили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Украинские военные уничтожили на Запорожском направлении дорогостоящий ЗРК россиян. По вражескому "Буку" ударил HIMARS. Стоимость этого комплекса оценивается десятками миллионов долларов.

Кроме того, Третья штурмовая бригада "минуснула" под Авдеевкой за прошедшую неделю такое количество захватчиков, что эквивалентно батальону. Кроме того уничтожено два Т-80, вражеские БПЛА SuperCam и "Ланцет", а также другую технику.

Всего за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 438 тысяч оккупантов, 6893 танка, 13 207 бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

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