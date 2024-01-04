Оккупанты еще не решили, что делать с разрушенным зданием.

Во временно оккупированном Крыму кто-то, вероятно, представители российских спецслужб, выслеживают и отлавливают людей, которые фотографируют разрушенный ракетой штаб Черноморского флота Российский Федерации (ЧФ РФ).

Об этом сообщают "Крымские партизаны". Отмечается, что жителей полуострова, которые пытаются запечатлеть разрушенное здание, выслеживают представители соответствующих российских структур и стирают фото в телефонах "нарушителей". Что происходит с людьми, решившими сделать снимок "на память", не уточняется.

"В кустах возле разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе сидят два наряда гестаповцев. Их задача - вылавливать местных жителей, которые пытаются сфотографировать развалины. Рашисты не придумали, как быть с разрушенным штабом, поэтому решили в тупую отлавливать людей и удалять фото", - говорится в сообщении.

Видео дня

Удар по штабу ЧФ РФ

22 сентября 2023 года стало известно, что по временно оккупированному Севастополю нанесен ракетный удар, в частности, атакован штаб ЧФ РФ. В здании вспыхнул масштабный пожар. По данным ЗСУ, в результате удара по штабу флота противника погибли десятки российских военных, в том числе – командующий ЧФ.

Позднее стало известно, что часть здания продолжает функционировать. Контрольно-пропускной пункт работает, а со стороны моря у штаба дежурят солдаты.

Вас также могут заинтересовать новости: