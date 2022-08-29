На военную помощь Украине выделили около $45 миллионов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с коллегой из Швеции Анн Линде и премьер-министром страны Магдаленой Андерссон. Он попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.

В понедельник, 20 августа, Кулеба на пресс-конференции после переговоров рассказал о результатах встречи.

Так, Швеция предоставит Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиард крон (свыше $90 миллионов). Половину пакета составит военная помощь.

Відео дня:

"Я буду честным: поблагодарив Швецию за все, что она уже сделала, я сразу же поднял вопрос о поставках оружия в Украину. Потому что во время войны больше всего нужно оружие, оружие и еще раз оружие", — сказал Кулеба.

В частности, он попросил Швецию предоставить свои известные САУ Archer и противовоздушные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, а также больше снарядов для наших артиллерийских систем.

"Как бы странно это ни звучало, лучший способ сохранения человеческих жизней, в том числе гражданских, и спасения украинских городов и сел от разрушения – это предоставление Украине больше оружия. Чтобы мы могли отбить российскую агрессию и российскую армию", — подчеркнул министр иностранных дел.

САУ Archer: что известно

Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая входит в британский оружейный концерн BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность САУ составляет 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Приводится в боевое положение гаубица за 30 секунд. За столько же ее можно подготовить к уходу с позиции.

Дальность стрельбы составляет от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

Как ранее сообщал УНИАН, Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Вас также могут заинтересовать новости: