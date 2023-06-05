В частности, злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в Центральной и южной части Украины.

Служба безопасности Украины задержала троих участников агентурной сети ФСБ, которые по заданию спецслужбы РФ шпионили за так называемыми "центрами принятия решений".

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

Отмечается, что за каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до 550 долл. на собственные карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной "работы".

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Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты штаба Командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии. Для этого вражеский агент проводил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

В Днепропетровской области, как проинформировали в спецслужбе, разоблачен агент ФСБ с позывным "Гром". Злоумышленник рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе. Для сбора развединформации он действовал "по легенде" безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.

"В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Чтобы получить эти сведения, он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей. Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении СБУ.

СБУ ведет постоянную работу по обезвреживанию вражеских шпионов и коллаборантов

В частности, в Херсоне задержали действующего чиновника Херсонской ОВА, который в период оккупации города работал на врага. В период временной оккупации города он добровольно согласился войти в созданное агрессором "Главное управление Министерства внутренних дел Херсонской области".

А в Донецкой области задержали информатора оккупантов, что сдавал позиции ВСУ.

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