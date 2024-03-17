Ракетоносители оккупантов заведены в пункты базирования, отметила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Морские потери России во время войны в Украине повлияли на ситуацию в Черном море - противники осознают опасность для своих бортов и по состоянию на вечер субботы, 16 сентября, их активность не была замечена.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "На сегодня активность в море у россиян не просматривается, они действительно не имеют возможности и плана конкретного для вывода корабельно-катерного состава на просторы акватории Черного моря", - сказала она.

По словам руководительницы пресс-центра, для сил противника есть опасность, и она не позволяет россиянам "даже патрулировать более-менее спокойно, потому что помнят, что произошло с патрульным кораблем "Сергей Котов".

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"Ракетоносители же продолжают находиться в акватории Черного моря, хоть и заведены в пункт базирования и более трех недель не применялись на боевом дежурстве. Но угроза от них никуда не делась. И надо всегда помнить, что они способны применить вооружение даже из бухты, хотя это противоречит даже мерам безопасности в отношении их же экипажей", - отметила Гуменюк.

Какие потери РФ на 16 марта 2024 года в море - вот что нужно знать

В ночь 5 марта возле Керченского пролива защитники Украины уничтожили корабль "Сергей Котов" противника, стоимость которого составляет около 65 миллионов долларов.

РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла немало бортов, в том числе флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва". Всего по состоянию на 16 марта ликвидированы 26 кораблей/катеров противника и одна подводная лодка.

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