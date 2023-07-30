Морской пехотинец 35-й ОБМП, которая принимала непосредственное участие в освобождении села в Донецкой области, указал, что ВСУ было "нелегко". Регулярная армия РФ умышленно отошла с "первых" улиц Старомайорского и пыталась расстрелять "лоб в лоб" позиции армии Украины.

Морской пехотинец 35-й ОБМП с позывным "Дикий" раскрыл детали освобождения села Старомайорское (Донецкая область), которое удалось деоккупировать 27 июля.

По его словам, оккупантов не было на "первых" улицах Старомайорского, они отошли немного дальше и попытались расстрелять ВСУ "лоб в лоб" из танков. Однако планы врага сорвались из-за бдительности украинской артиллерии. Соответствующий ролик с рассказом бойца показал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"На самых первых улицах, когда наши подразделения заходили, то их там даже не было. Они чуть дальше стояли и корректировали огонь танками и разнообразными средствами артиллерии. В основном танками просто выезжали "лоб в лоб" и пытались расстреливать. Но ведь наша артиллерия тоже все видит", - указал"Дикий".

Защитник подчеркнул, что россияне продолжают не жалеть "своих" и отправлять оккупантов на "мясные" бои.

"Их тактика "нашествия" живой силой уже вообще не практикуется в мире, но для них - это постоянная тактика. Засылать этих "русских ванек" просто на мясо и подсчитанные расчеты пулеметов", - подчеркнул военный.

Также он добавил, обычно в таких "лобовых атаках" слабое место РФ - "свежие" мобилизованные. Однако в боях за Старомайорское участвовали и регулярные войска РФ: "Мобилизованные всегда бегут. Но там была и регулярная армия. В этом отношении я не скажу, что нам было очень легко. Они на своих рубежах давали нам сильный отпор, пока мы натиском пробовали (пробиться - УНИАН) с той или иной стороны. Прощупать, где лучше пойти, чтобы зачистить данные улицы",- рассказал боец 35-й ОБМП ВСУ.

В боях за Старомайорское армия РФ была сильно деморализована - эксперт

Напомним, впервые об освобождении села Старомайорское (Донецкая область) ВСУ сообщили 27 июля. На следующий день в утренней сводке информацию об освобождении Старомайорского также подтвердил Генштаб.

Позже военно-политический обозреватель Александр Коваленко уточнил, что на этом участке шахтерского направления действовали 127-я мотострелковая дивизия и 60-я отдельная механизированная бригада. Последняя была сильно деморализована, солдат 60-й дивизии вырвали в бой из "теплых" окопов, отмечал Коваленко.

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