Семь дронов россиян за ночь 18 октября пролетели по территории Беларуси, отметил руководитель ЦПД.

Россия все же совершит провокацию против Беларуси, уверен руководитель Центра противодействия дезионформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, семь дронов россиян за ночь 18 октября пролетели по территории Беларуси.

"За сентябрь таких было 30, был зафиксирован даже удар БПЛА "шахед" вблизи Мозыря, где есть НПЗ", - напомнил он.

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Коваленко убежден, что РФ готовится к совершению провокации против Беларуси.

"Все идет к тому, что Россия все же совершит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян", - заявил он.

Россия перебазировала носители МиГ-31К в Беларусь - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 9 октября стало известно, что Россия перебазировала в Беларусь два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что это может быть попыткой россиян сохранить самолеты или подготовкой к провокациям:

"Не стоит отвергать версии с провокациями, поскольку после удара российского "шахеда" недалеко от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси".

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