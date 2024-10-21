Россияне будут пытаться искажать правдивую информацию о количестве военных КНДР, которых готовят для войны против украинцев, отметил глава Центра противодействия дезинформации.

Возле захваченного россиянами поселка Цукурино (находится недалеко от Покровска) якобы недавно вывесили флаги РФ и Северной Кореи.

Такой информацией поделился журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. "Флаг КНДР, утверждают, вывесили недавно возле оккупированного украинского села Цукурино в районе Покровска вместе с российским флагом", - написал он.

На эти сведения уже отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал историю о флагах "исключительно элементом информационных операций".

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"Они (противники, - Ред.) сейчас будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины. Будут пугать максимально, пытаться искажать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России, ложью о сотнях тысяч", - отметил чиновник.

Коваленко добавил, что северокорейских военных действительно готовят к войне, но количество фиксируется не такое, которое сообщают противники.

В центре внимания Северная Корея - армия РФ может пополниться бойцами из КНДР

Украинские власти в октябре сообщили, что Северная Корея фактически стала союзником РФ во время полномасштабной войны - решила отправить россиянам живую силу.

Позже Южная Корея опубликовала спутниковое фото, на котором видно размещение военных КНДР в России. Сообщалось, что, в частности, в российском городе Владивосток размещены 1 500 северокорейских спецназовцев.

Глава Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко предупредил, что с 22 по 28 октября РФ хочет перебросить ближе к границам нашей страны 4,5 тысячи военных из КНДР.

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