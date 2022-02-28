Сейчас в компании работает над финализацией программы.

Популярная онлайн-платформа для поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb готова предоставить бесплатное жилье для 100 тысяч беженцев из Украины. Приобщиться к инициативе может любой желающий.

Сейчас в компании работают над финализацией программы, говориться в заявлении на сайте.

Среди стран, которые упоминаются в пресс-релизе, такие:

Польша,

Германия,

Венгрия,

Румыния.

Важно! Пребывание будет бесплатным для украинских беженцев – инициатива финансируется лично Airbnb и ее партнерами. Те, кто нуждается в приюте, могут получить необходимую информацию на сайте UNHCR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

К слову, по Украине найти жилье можно с помощью сервиса "Прихисток". Его рекомендует использовать Министерство внутренних дел.

Ранее сообщалось, что из охваченной войной Украины в Польшу уже выехали почти 200 тысяч человек. В соседней стране украинцы могут рассчитывать на полную помощь, заверили в МИД Польши.