Технику противника "поймали" тепловизионные FPV-беспилотники.

Потери России на 2 марта 2024 года на Авдеевском направлении среди техники возросли - ликвидированы автомобиль "Урал", боевая машина пехоты, бронетранспортер и два танка.

Технику противника "поймали" тепловизионные FPV-дроны роты ударных беспилотников 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об успехах бригада сообщила в своем канале в Telegram.

"Здесь (на Авдеевском направлении, - Ред.) враг постоянно пытается активно наступать. Основная переброска сил происходит ночью. Что ж, добро пожаловать в ад...", - говорится в сообщении.

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Майор из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сегодня говорил, что на Авдеевском направлении его побратимы за прошедшие сутки отразили 10 попыток штурмов со стороны российских захватчиков. По его словам, противники несут потери и днем, и ночью, в частности, уничтожается вражеская бронетехника.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 2 марта 2024 года составляют примерно 415 640 оккупантов. Также уничтожено, в том числе 12 611 боевых бронированных машин и 6 624 танков.

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