Сзади вражеских штурмовых групп есть заградительные отряды, отметил украинский защитник.

За прошедшие сутки российские захватчики на Авдеевском направлении много раз пытались атаковать позиции украински воинов и терпели неудачи. Потери России на Донбассе возросли - противников ликвидируют и ночью, и днем.

Любая вражеская техника, которая появляется на поле боя, несмотря на то, что везде говорят о "снарядном голоде", уничтожается, рассказал майор из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире канала "FreeДом".

"Как бы их много (россиян, - Ред.) ни было, их убивают каждый день, каждую ночь. Только за последние сутки на направлении обороны нашей бригады было 10 штурмовых ударов, попыток штурма, и все были неудачными. И все это оборачивается смертями и ранениями…", - поделился офицер.

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Собеседник добавил, что, судя по перехватам, сзади вражеских групп штурмовиков есть заградительные отряды, которые отлавливают оккупантов-беглецов. "…Это абсолютно зафиксированный факт, и этого тоже скрыть нельзя", - подчеркнул майор.

Когда закончится война между Россией и Украиной - прогнозы

Президент Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда завершится полномасштабное противостояние между украинцами и россиянами. Украинский лидер отмечал, что нам важно продержаться 2024 год.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что война завершится победой нашей страны. В начале текущего года премьер Британии Риши Сунак во время неожиданного визита в Киев говорил, что противостояние может длиться еще долго, однако украинца победят.

Стоит отметить, что Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 2 марта 2024 года составляют приблизительно 415 640 оккупантов. Кроме того, "минусовано" уже, в частности, 6 624 танков противника.

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