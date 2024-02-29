По его словам, принимаются меры для того, чтобы больше подобных утечек секретной информации не было.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Россия знала о плане украинского контрнаступления в 2023 году.

Как сообщает CBC News, Буданов подтвердил недавние заявления президента Украины о том, что Кремль знал о плане украинского контрнаступления еще до его начала.

"Я не буду говорить больше, чем президент. У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", - сказал Буданов, комментируя вероятную утечку данных.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить ни о каких будущих военных планах Украины, ведь в прошлом году Кремль заранее получил план украинского контрнаступления.

"Я объясню вам. Если честно, между нами говоря, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа, и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно: наши контрнаступательные действия весной прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", - подчеркнул Зеленский.

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