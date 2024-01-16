Российские пилоты иногда давали понять, что им не нравится, когда за ними наблюдают.

С приближением второй годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года журналисты получили редкий доступ на борт гигантского самолета Airborne Warning and Control System, или AWACS.

С 26 военными и журналистом на борту, он осуществил 10-часовую разведывательную миссию из центральной Франции в воздушное пространство Румынии и обратно, всматриваясь электронными глазами в южную Украину и Черное море, в оккупированный Россией Крым и далее, пишет AP.

Регулярные наблюдательные полеты вместе с патрулированием истребителей, наземными радарами, ракетными батареями и другими техническими средствами, имеющимися в распоряжении НАТО, образуют то, что командир французской эскадрильи AWACS назвал "щитом" против любого потенциального распространения агрессии.

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"Целью, конечно, является отсутствие конфликта и сдерживание… Нам нужно показать, что у нас есть щит, показать другим странам, что НАТО - это коллективная оборона. И мы здесь не для конфликта. Мы здесь, чтобы показать, что мы присутствуем и готовы", - говорит командир экипажа Ришар.

Подполковник отметил, что они могут обнаруживать самолеты, БПЛА, ракеты и корабли.

"Это, безусловно, касается и Украины, особенно когда мы находимся на границе", - сказал Ришар.

Российские пилоты иногда давали понять, что им не нравится, когда за ними наблюдают.

"Мы знаем, что они видят нас, они знают, что мы видим их. Скажем так, это своего рода диалог между ними и нами", - говорит второй пилот французского самолета майор Ромен.

По словам исследователя из лондонского оборонного аналитического центра Royal United Services Institute Джастина Бронка, российские власти "очень не любят" эту способность НАТО следить за ходом войны в Украине. Помимо сбора "разведданных в режиме реального времени, которыми можно поделиться с украинскими партнерами", самолеты также собирают информацию о том, как российские войска действуют в реальности.

"Поэтому, конечно, русские в ярости", - сказал Бронк.

Самолеты НАТО в помощь Украине

Осенью прошлого года военный Альянс НАТО задействовал третий по счету борт для слежки за армией России, передислоцировав к побережью Румынии самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II с позывным FE45.

13 октября сообщалось, что Пентагон поднял с натовских баз американские самолеты Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 для ведения разведки за территориями временного оккупированного Крыма и южных областей Украины.

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