Российского чиновника подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сообщено о подозрении секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора секретарю Совета Безопасности РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, высокопоставленный чиновник, являясь представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призывал к необходимости признания Россией независимости и суверенитета полностью ими контролируемых псевдоформирований "ДНР" и "ЛНР".

В сообщении сказано, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

В Офисе генерального прокурора отмечают, что продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности всех российских чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, развязывание и ведение против нее войны. При этом напоминают, что ранее к уголовной ответственности были привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще 8 членов.

Ранее Bloomberg раскрыл имена "ястребов", вместе с которыми Владимир Путин принял решение о полномасштабном военном вторжении в Украину. Среди них глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Сам Патрушев заявлял, что "если сегодня и объединяются народы, которые живут в Украине, то только из-за страха перед зверствами националистических батальонов", и предсказывал "распад Украины на несколько государств".

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