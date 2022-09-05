В частности, оккупанты обстреливали пять общин области.

Сегодня в течение дня россияне осуществили шесть обстрелов приграничных общин Сумской области, во время которых зафиксировано 39 "прилетов" из самоходных артиллерийских установок и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Под русским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманьская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская общины. К счастью, без потерь", - отметил он.

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Напомним, председатель Сумской ОВА рассказал есть ли угроза повторного наступления оккупантов на область. По его словам, на данный момент явной угрозы нет, поскольку отсутствует накопление ударных группировок оккупантов вдоль границы.

Однако он отметил, что российские войска продолжают обстреливать Сумщину, используя минометы, РСЗО и другое вооружение. По его данным, Сумщина обстреливается на 10-15 километров вглубь Украины, практически ежедневно есть разрушения жилых домов, социальной инфраструктуры.

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