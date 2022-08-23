На момент блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте.

По инициативе Службы безопасности Украины заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине.

Как сообщил пресс-центр СБУ, этот человек называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков.

"На момент блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте. Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию. Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, которую собрали следователи СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний", - говорится в сообщении.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций "Л/ДНР".

Ему сообщено о подозрении в финансировании терроризма.

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов Российской Федерации, которые планировали передавать врагу данные, устроившись в подразделения ВСУ.

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